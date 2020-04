Asia: la pandemia terrà 24 milioni di persone nella povertà (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fosche previsioni formulate dai succitati organismi internazionali sono in linea con quelle formulate dai singoli paesi asiatici. La banca centrale della Malesia, ad esempio, prevede che l’economia di quel paese asiatico subirà una contrazione sino al 2 per cento del prodotto interno lordo quest’anno, a causa delle ricadute della pandemia e del crollo dei prezzi del petrolio. Bank Negara Malaysia anticipa in particolare una recessione compresa tra meno 0,5 e meno 2 per cento del pil, che costituirebbe la peggior prestazione economica della Malesia dalla crisi finanziaria globale del 2009. Da quell’anno in poi, l’economia malese si era mantenuta sopra un tasso di crescita del 4 per cento annuo, grazie all’afflusso di investimenti e al prezzo sostenuto delle materie prime. Il rapporto della banca centrale sottolinea gli effetti delle misure di contenimento della pandemia sull’economia nazionale, a cominciare dal settore turistico, da cui Kuala Lumpur ricava l’11,8 per cento del suo prodotto interno lordo. (segue) (Git)