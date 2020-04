Business news: Americhe, coronavirus, presentata iniziativa per moratoria su debito estero paesi latinoamericani

- Alcuni dei principali esponenti del progressismo latinoamericano hanno aderito ad un appello a una moratoria di due anni del debito estero dei paesi della regione. L'appello, promosso dal Centro strategico latinoamericano di geopolitica (Celag) attraverso un documento pubblicato lo scorso 29 marzo, sollecita i creditori privati internazionali "ad accettare un processo immediato di ristrutturazione del debito che preveda una moratoria generale di due anni senza interessi". Tra i firmatari del documento anche gli ex presidenti del Brasile, Dilma Rousseff, della Bolivia, Evo Morales, della Colombia, Ernesto Samper, dell'Ecuador, Rafael Correa, del Paraguay, Fernando Lugo, oltre all'ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero. Il documento definisce il condono del debito come "un'azione giusta e necessaria" a fronte dell'impatto sulle economie della regione della pandemia del nuovo coronavirus. Il Celag sollecita inoltre l'Organizzazione della nazioni unite (Onu) a convocare d'urgenza un'Assemblea generale per discutere una risoluzione in tal senso. (Res)