Coronavirus: Di Maio, questi giorni sono cruciali per Unione europea

- Questi giorni sono cruciali per l’Unione europea e da parte sua l’Italia attende il “miglior accordo possibile” per poter spendere “tutti i soldi necessari per aiutare gli italiani”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, intervenendo al programma “Non è l’Arena” in onda su “La 7”. Secondo Di Maio, l’Unione europea si trova di fronte “a un momento importantissimo” per il suo futuro e in merito alle discussioni sugli strumenti per sostenere l’emergenza economica provocata dalla pandemia, il ministro ha osservato che “non è possibile che vi sia un limite in un momento di crisi che è inedito”. Per Di Maio “non possono esistere accordi al ribasso”. Il responsabile della Farnesina ha precisato che attualmente il governo italiano “non sta facendo il gioco di chi ci vuole fuori dal tavolo europeo, per noi non esiste una Ue senza Italia. Occorre capire che se cade uno cadono tutti”, ha dichiarato il ministro degli Esteri. “Noi – ha aggiunto - non chiediamo agli altri di pagare i nostri debiti”, ma di creare le condizioni di mercato per poter spendere quanto necessario per sostenere le imprese e i cittadini italiani colpiti dall’emergenza.(Res)