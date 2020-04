Coronavirus: regina Elisabetta, se rimarrete uniti e risoluti supereremo l'emergenza

- Tutti i cittadini del Regno Unito stanno affrontando insieme il coronavirus: se rimarrete uniti e risoluti la supereremo. Lo ha detto la regina Elisabetta II nel suo discorso alla nazione e a tutti i cittadini del Commonwealth. “Vorrei ringraziare tutti coloro che sono in prima linea del servizio sanitario, il personale ospedaliero e chi ricopre ruoli essenziali per portare avanti il loro compito per sostenerci tutti”, ha detto la regina, affermando di essere certa del fatto che “tutta la nazione si unirà” a questo applauso che dimostra “che ciò che fate è molto apprezzato”. “Vorrei ringraziare anche voi che rimanete a casa, aiutando così i più vulnerabili, e risparmiando ad altre famiglie il rischio di perdere altri cari”, ha detto la sovrana britannica. L’auspicio di Elisabetta è che le generazioni che verranno nel futuro possano affermare che “i britannici di questa generazione sono stati i più forti di tutti”, grazie anche alla “qualità di comprensione reciproca che caratterizza questo paese” e “l’orgoglio che definisce il nostro presente e futuro”. (segue) (Les)