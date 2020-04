Coronavirus: Di Maio, gli scienziati ci indicheranno l'inizio della fase 2

- La fase 2 inizierà quando gli scienziati daranno indicazioni su quando i cittadini non verranno più esporti al rischio di contrarre il coronavirus e di “finire in un ospedale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, intervenendo al programma “Non è l’Arena” in onda su “La 7”. Per il ministro, la data per dare l’avvio alla fase 2, ovvero alla graduale riduzione delle restrizioni, deve “venire fuori da evidenze scientifiche”. “Gli scienziati ci devono dire quando è che non esporremo i nostri cittadini dal rischio di finire in un ospedale di terapia intensiva”, ha sottolineato il responsabile della Farnesina. “Come politica, noi dobbiamo affidarci agli scienziati e ragionare politicamente su quel che riguarda l’economia”. Il ministro ha inoltre risposto ad una domanda sulle critiche al governo: “Nel mondo in questo momento si sta dibattendo su come debellare il virus, non di come buttare giù il governo”. In merito, il ministro degli Esteri ha sottolineato che l’ex governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi è stato “usato in modo strumentale” da alcune parti politiche. Rispondendo ad una domanda sulle soluzioni anticrisi e sull’eventualità di imporre una patrimoniale il ministro degli Esteri ha sottolineato: “Se noi in questo momento vogliamo guadagnare la fiducia dei cittadini, dobbiamo dare una risposta ai cittadini. La patrimoniale significa dire al cittadino di dare una risposta attraverso i soldi che ha in tasca. Noi siamo impegnati in Europa proprio per aiutare il cittadino e non per tassarlo”. (Res)