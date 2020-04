Coronavirus: Raggi, per buoni spesa scelto società migliore, servizio anche su app

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la scelta della società che gestisce i buoni spesa a Roma "abbiamo fatto un esame comparativo tra i servizi che offrivano più società, è stata scelta quella che offriva un servizio migliore al di là della nazionalità, ed è quella che offriva il servizio anche tramite app quindi senza dover attendere i cartacei". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervenendo nella trasmissione "Live non è la D'Urso" su canale 5. "Ieri già i test sui prima 40 ticket, da lunedì siamo pronti, stiamo cercando di velocizzare il più possibile gli aiuti del governo", ha aggiunto Raggi che poi ha ricordato: "Il governo ha stanziato 15 milioni per Roma, i soldi ci sono, noi li abbiamo anticipati e li stiamo già erogando".(Rer)