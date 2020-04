Business news: Brasile, Borsa registra a marzo il peggiore risultato in 22 anni

- L'Ibovespa, principale indice della borsa brasiliana, ha chiuso la sessione del 31 marzo in calo del 2,17 per cento a 73.019 punti percentuali, chiudendo in questo modo il mese di marzo con il secondo peggiore risultato della sua storia dal 1998. Il calo complessivo a marzo 2020 è stato del 29,9 per cento. Nell'anno la borsa ha accumulato perdite del 36,86 per cento registrando il peggior trimestre della sua storia. La moneta statunitense ha chiuso la sessione di ieri in rialzo dello 0,25 per cento, scambiata a 5,194 real. La valuta ha accumulato un apprezzamento del 15,92 per cento solo nel mese di marzo, l'aumento più elevato per mese dal settembre 2011, registrando un apprezzamento del 29,44 per cento nel corso del primo trimestre del 2020. (Res)