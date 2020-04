Business news: Argentina, 35,5 per cento della popolazione sotto la soglia della povertà

- L'indice di povertà in Argentina ha raggiunto il 35,5 per cento della popolazione mentre l'indigenza riguarda l'8 per cento degli argentini. E' quanto emerge dai dati ufficiali relativi al secondo semestre del 2019 diffusi dal'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il rilevamento relativo alla povertà presenta un incremento di 3,5 punti percentuali rispetto al primo semestre, mentre quello relativo all'indigenza equivale ad un aumento di 1,3 punti. In base a questi dati risulta che su una popolazione di oltre 47 milioni di abitanti, 16,4 milioni non ha risorse sufficienti a garantirsi un'alimentazione adeguata o a disporre dell'insieme dei beni e servizi essenziali. (Res)