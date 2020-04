Business news: Brasile, bilancia commerciale registra surplus da 4,7 miliardi di dollari a marzo

- La bilancia commerciale brasiliana ha registrato un saldo positivo di 4,7 miliardi di dollari nel mese di marzo 2020. I dati sono stati diffusi dal dipartimento per il commercio estero del ministero dell'Economia. Il mese scorso, le esportazioni sono ammontate a 19,2 miliardi di dollari, in calo del 4,7 per cento rispetto a marzo 2019. Le importazioni hanno raggiunto un valore di 14,5 miliardi di dollari, in calo del 4,5 per cento rispetto a marzo 2019. Il saldo di marzo è stato superiore a quello registrato nello stesso mese dell'anno scorso, quando il risultato è stato positivo per 4,2 miliardi di dollari. (Res)