Business news: Argentina, coronavirus, entrate fiscali in forte calo a marzo per impatto quarantena

- Le entrate fiscali in Argentina a marzo hanno registrato una forte flessione come conseguenza dell'impatto delle misure di contrasto al coronavirus. E' quanto emerge dai dati ufficiali divulgati dall'Amministrazione nazionale delle imposte (Afip), secondo cui il gettito, con un +35,3 per cento, ha registrato un aumento di 15 punti inferiore al livello dell'inflazione, stimata invece al 50,3 per cento. (Res)