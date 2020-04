Business news: Colombia-Corea del Sud, coronavirus, Seul promette invio test e respiratori

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha espresso all’omologo sudcoreano, Moon-Jae In, l’interesse a importare prodotti medici fabbricati nel paese asiatico per fare fronte alla pandemia del coronavirus. Lo riferisce l’emittente “WRadio”. Il capo dello stato colombiano ha inoltre espresso il desiderio di imparare dalle pratiche messe in campo in Corea del Sud per contenere l’epidemia. Moon, per parte sua, ha promesso di cooperare con l’invio di dispositivi per i test, respiratori e dati clinici. (Res)