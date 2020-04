Coronavirus: Di Maio, dei 50 milioni mascherine giunte in Italia circa la metà in donazione (2)

- Rispondendo ad una domanda sulla credibilità dei dati sulla pandemia diffusi dalla Cina, il ministro ha osservato: “Io le posso dire che noi, sia dal punto di vista di intelligence e dello Stato, non abbiamo alcun dato per poter confutare quei numeri in Cina. Ora sono preoccupato dei dati dei morti in Italia. Quello che posso dire è che sicuramente l’Italia è stato il primo paese colpito in Occidente. Stiamo usando misure forti, e ora gli altri capi di Stato citano il modello Italia. Ciò che posso assicurarle è che noi ce la metteremo tutta per uscirne appena possibile”. (Res)