Business news: Argentina, coronavirus, governo sospende licenziamenti per prossimi due mesi

Argentina, coronavirus, governo sospende licenziamenti per prossimi due mesi

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha decretato ufficialmente la sospensione dei licenziamenti per 60 giorni come misura di contenimento dell'impatto sociale della crisi economica generata dalla pandemia del nuovo coronavirus. La norma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale afferma che durante questo periodo di tempo "non saranno consentiti licenziamenti senza giusta causa" o "licenziamenti per causa di forza maggiore e mancanza o diminuzione del lavoro". "Risulta indispensabile garantire la conservazione dei posti lavoro per un lasso di tempo ragionevole con l'obiettivo di preservare la pace sociale", si legge nel decreto. Nel testo si invitano i datori di lavoro a risolvere le problematiche relative al lavoro all'interno del meccanismo del "dialogo sociale" avviato dal governo ed evitare quindi di "aggravare i problemi che l'isolamento sociale, preventivo ed obbligatorio cerca di risolvere". (Res)