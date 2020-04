Energia: Algeria invita paesi petroliferi a ridurre immediatamente la produzione (2)

- L'Algeria "lavorerà, come in passato, per conciliare i punti di vista, cercare soluzioni consensuali e contribuire a qualsiasi sforzo che stabilizzi il mercato petrolifero, a beneficio dei paesi produttori e dei consumatori", ha affermato il ministro algerino. Per Arkab il mercato petrolifero sta affrontando un calo della domanda a un livello senza precedenti, a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19 sull’attività economica globale, e un eccesso di offerta dovuto all’aumento della produzione derivante dal fallimento dell’accordo Opec+. "Questo doppio shock ha portato a un drastico calo dei prezzi del petrolio, un calo che sarà ancora più marcato in poche settimane, quando le capacità di stoccaggio del petrolio, a terra e in mare, saranno sature, portando a una destabilizzazione dell'industria petrolifera”, ha dichiarato Arkab. (Ala)