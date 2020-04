Coronavirus: regina Elisabetta, se rimarrete uniti e risoluti supereremo l'emergenza (2)

- “Il momento in cui il Regno Unito si è unito per applaudire il personale sanitario sarà ricordato come un momento speciale del nostro sentimento nazionale”, ha aggiunto la regina, sottolineando che “in tutto il mondo si sono viste storie di persone che si sono unite per aiutarsi l’un l’altra, per sostenere i loro vicini o convertendo imprese per assistere gli altri”. “So che questi periodi di isolamento sono difficili, le persone stanno scoprendo che questi momenti sono utili per raccogliersi in preghiera, meditare e riflettere”, ha aggiunto Elisabetta, che ha ricordato il suo primo messaggio alla nazione “nel 1940”, quando era ancora principessa e con la sorella “da Windsor” si era rivolta al popolo britannico. “Molti sentiranno un senso di separazione dai loro cari, ma oggi come all'ora sappiamo che è la cosa giusta da fare”, ha detto ancora la regina parlando della necessità di mantenere il distanziamento sociale. “Ci uniamo a tutte le nazioni del mondo in questo sforzo comune, usando la tecnologia, la scienza e la compassione”, ha detto Elisabetta, fiduciosa del fatto che si il Regno Unito “avrà successo e questo successo apparterrà a tutti noi”. Ora “dobbiamo pensare che arriveranno giorni migliori”, ha concluso Elisabetta, ringraziando ancora tutta la popolazione britannica. (Les)