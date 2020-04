Coronavirus: Egitto riporta sette nuovi decessi e 103 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato altri sette nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il bilancio a 78 morti. Secondo quanto si legge in una nota del ministero, i contagi registrati sono 103, portando il totale a 1173 casi dall’inizio della pandemia, di questi, 247 sono stati guariti e sono stati dimessi dagli ospedali. Le autorità hanno imposto misure severe per limitare l'interazione sociale nel paese più popoloso del mondo arabo, incluso un coprifuoco notturno entrato in vigore la scorsa settimana. Coloro che violano le misure potrebbero rischiare multe fino a 4.000 sterline egiziane (250 dollari) e pene detentive. Le autorità hanno anche chiuso scuole e università, mentre il traffico aereo è stato bloccato fino al 15 aprile.(Cae)