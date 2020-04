Coronavirus: Raggi, mercati rionali vendono alimentari, hanno diritto a essere aperti

- La scelta fatta sui mercati rionali a Roma "non è un'apertura. E' un test. Gli operatori hanno chiesto di aprire impegnandosi a rispettare le regole. La polizia va a vigilare, se le condizioni non verranno rispettate non avremo remore a chiudere. Devono rispettare le regole come i supermercati". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervenendo nella trasmissione "Live non è la D'Urso" su canale 5, riferendosi ai mercati rionali aperti a Roma perché "vendono alimentari - ha aggiunto Raggi - e se riescono a rispettare le prescrizioni dei supermercati hanno diritto a rimanere aperti, vero è che la tipologia del mercato deve spingere gli operatori a stare più attenti alle misure".(Rer)