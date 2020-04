Business news: Brasile, gettito fiscale diminuito del 2,7 per cento a febbraio

- Il gettito fiscale del Brasile ha registrato una contrazione del 2,71 per cento nel mese di febbraio 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il volume delle entrate nelle casse della federazione è stato pari a 116,4 miliardi di real (20,3 miliardi di euro), secondo quanto rende noto il ministero dell'Economia. Il dato non è ancora condizionato dagli effetti del coronavirus sull'economia del paese, previsti a partire dai dati del mese di marzo, quando la pandemia si è diffusa in Brasile. (Res)