Business news: Enel prepara l'aumento della sua partecipazione in Enel Americas sino al 65 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel intende aumentare la propria partecipazione nella controllata quotata cilena Enel Americas fino ad un ulteriore 2,7 per cento del capitale, al fine di raggiungere la massima partecipazione attualmente consentita dallo statuto di Enel Americas, pari al 65 per cento. Tale incremento, si legge in un comunicato, verrà realizzato alla luce del previsto perfezionamento delle operazioni di share swap attualmente in corso, volte ad aumentare del 5 per cento la quota di Enel in Enel Americas, fino a raggiungere il 62,3 per cento del capitale. Il perfezionamento delle suddette operazioni è previsto entro maggio 2020. Al fine di aumentare la propria partecipazione in Enel Americas fino al 65 per cento, Enel ha stipulato due nuovi contratti di share swap con un istituto finanziario. In linea con queste operazioni, Enel potrà acquisire in date che si prevede ricorrano entro la fine del 2020 ulteriori azioni ordinarie e American Depositary Shares (Ads) di Enel Americas. Il numero di azioni ordinarie e Ads di Enel Americas effettivamente acquistate da Enel nell’ambito delle operazioni di share swap dipenderà dalla capacità dell’istituto finanziario che agisce quale controparte di effettuare le previste coperture nell’ambito delle operazioni stesse. (Res)