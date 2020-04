Business news: Messico, coronavirus, Fitch stima recessione del 4 per cento nel 2020

- L'agenzia di rating Ficth ha stimato che l'emergenza del nuovo coronavirus potrebbe far costare all'economia messicana una recessione del 4 per cento del prodotto interno lordo. La stima, di cinque punti percentuali inferiore a quella effettuata a inizio marzo, risente del calo dell'economia Usa (-3,3 per cento stimato), dell'effetto locale della "crisi finanziaria mondiale" e della improvvisa e brusca perdita dei posti di lavoro. Nel rapporto "Global Economic Outlook" pubblicato il 2 aprile, si stimano inoltre consumi domestici in calo del 3,6 per cento su anno, e investimenti complessivamente ridotti del dieci per cento. Per l'agenzia l'inflazione si assesterà al 3,5 per cento, 3,7 nell'ultimo trimestre di marzo, e il tasso di sconto sarà portato al 5,25 per cento, dal 6,5 attuale. Appena sopra le aspettative del governo il tasso di cambio, 20,5 pesos per dollaro, comunque inferiore agli attuali 24. (Res)