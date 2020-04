Business news: Messico, coronavirus, incontro imprenditori-presidente per piano rilancio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha accordato con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali una serie di possibili interventi per rilanciare l'economia nazionale, schiacciata dagli effetti dell'emergenza del nuovo coronavirus. Un piano i cui dettagli, ha ribadito nei giorni scorsi Lopez Obrador, verranno presentati nella giornata di domenica. Secondo quanto rivelato dagli interlocutori del presidente ai media locali, il governo avrebbe in animo interventi a favore della piccola e media impresa, a protezione del lavoro e dei salari, mentre si conferma l'indisponibilità immediata a incentivi fiscali e a creare nuovo debito. Il Messico, che conta ad oggi oltre 1.500 contagi e 50 morti, inizia a fare i conti con una probabile recessione, con cali stimati fino all'8 per cento del prodotto interno lordo. (Res)