Business news: Panama, coronavirus, tagli ai salari superiori ai mille dollari per finanziare fondo di solidarietà

- Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha annunciato una serie di misure per finanziare il fondo Panama Solidario, destinato all’emergenza coronavirus. Tra queste, riferisce il quotidiano “La Estrella de Panama”, un taglio agli stipendi dei funzionari pubblici che percepiscono più di mille dollari di salario, fatta eccezione per alcune categorie come operatori sanitari, vigili del fuoco, maestri e operatori della pubblica sicurezza. Cortizo ha spiegato che i sussidi di solidarietà consisteranno in buoni da 80 dollari, divisi in buoni da 20 dollari da usare per l’acquisto di alimenti e medicine. Nel paese si registrano ad oggi oltre mille casi di contagio e 30 decessi. (Res)