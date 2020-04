Business news: Argentina, crisi del debito, governo punta a moratoria di cinque anni e taglio consistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha affermato che il negoziato in corso con i creditori privati internazionali sulla ristrutturazione del debito estero si basa su una proposta che prevede una moratoria di cinque anni e un taglio consistente dell'importo totale. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa tenuta nella capitale argentina, nel corso della quale ha spiegato che attualmente non è prevista una data per l'ufficializzazione dell'offerta da parte argentina. "Abbiamo un ritardo nell'elaborazione dell'offerta formale a causa della crisi globale in corso, per cui non è possibile stabilire attualmente una data esatta", ha detto Guzman. Il ministro ha quindi chiarito che la proposta argentina sarà in linea con le conclusioni dell'analisi sulla sostenibilità del debito effettuata dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che suggerisce ai creditori privati di accettare una riduzione dell'importo totale tra i 55 e gli 85 miliardi di dollari. (Res)