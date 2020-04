Business news: Messico, Hr Ratings taglia valutazione debito sovrano da "A-" a "BBB+"

- Raccogliendo i timori per le ricadute dell'emergenza legata al nuovo coronavirus, la HB Rating ha abbassato la valutazione del debito sovrano a lungo termine del Messico, dal grado "A-" al "BBB+" e da "HR2" a "HR3" nel breve periodo. L'agenzia ritiene che l'emergenza sanitaria possa provocare "una forte recessione" economica nel 2020, causando un calo del prodotto interno lordo fino al 2,3 per cento. "L'impatto della Covid-19 rappresenta il principale rischio per l'economia messicana, non solo per l'impatto sulla domanda esterna, ma anche perché le misure applicate per evitare la propagazione del virus possono portare a una recessione economica causata dal calo della domanda interna", si legge in una nota rilanciata dai media locali. Hr Ratings ha quindi confermato l'outlook negativo, temendo che la debolezza della domanda esterna possa essere più lunga del previsto, soprattutto per l'impatto che il coronavirus possa avere sull'economia degli Usa, ma anche per il peggioramento dei dati sull'inflazione e sul tasso di cambio. (Res)