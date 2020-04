Coronavirus: da martedì le mascherine nelle farmacie della Lombardia

- Inizia domani la consegna alle farmacie dei 3,3 milioni di mascherine il cui arrivo è stato annunciato oggi dall'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni durante tuo consueto punto stampa da Palazzo Lombardia. Le mascherine, viene precisato da Regione Lombardia, saranno dunque disponibili al pubblico a partire da martedì o, comunque, da metà settimana. Durante il punto stampa l'assessore al bilancio Davide Caparini ha precisato che l'obiettivo che si è posta la Regione facendo distribuire le mascherine alla propria protezione civile, "è quello di aiutare coloro che non le hanno ancora trovate, dare uno strumento in più di protezione" anche per le categorie più fragili le cui situazioni sono spesso note ai farmacisti del territorio. Caparini ha poi invitato a non fare la corsa alle farmacie "nei prossimi giorni verranno distribuite più mascherine possibili". (Rem)