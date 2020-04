Coronavirus: Algeria, 22 nuovi morti e 152 casi confermati

- Il comitato di monitoraggio della prevenzione del coronavirus dell’Algeria ha pubblicato oggi un aggiornamento del bilancio della pandemia che ammonta a 22 morti e 152 nuovi casi nel paese. Con gli ultimi dati sale a 152 morti e 1.320 contagi il bilancio dall’inizio della pandemia. Intanto l'Algeria ha ricevuto oggi un primo lotto di attrezzature mediche per far fronte al coronavirus, tra cui 8,5 milioni di mascherine, trasportate dalla Cina a bordo di due aerei militari. Ad accogliere i due aerei cargo il premier Abdelaziz Djerad accompagnato dal ministro della Salute Abderrahmane Benbouzid. Il carico trasportato a bordo di due aerei cargo dell'esercito algerino è costituito da 8,5 milioni di mascherine di diversi tipologie, tute protettive e per il personale medico, ma anche kit per effettuare test. "L'Algeria prima o poi trionferà su questa pandemia", ha dichiarato il premier Djerad.(Ala)