Coronavirus: Fp Cgil Roma Lazio, due casi positivi nei centri accoglienza, tutela ospiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prefettura e Roma Capitale - spiega la Fp Cgil - non hanno ancora condiviso le scelte prese in merito alla sanificazione delle strutture, all'isolamento dei pazienti e alle strutture alternative messe a disposizione per la quarantena. Sappiamo che 50 migranti è stato previsto il trasferimento a Nettuno, con il coinvolgimento della Asl 6 per i tamponi, ma non sono arrivate indicazioni ufficiali allo stesso Comune. Così come non ci sono notizie chiare sull'aggiornamento dei Dvr e la distribuzione di Dpi e gel disinfettanti, né sulla sorveglianza sanitaria per tutti gli ospiti e per i 21 lavoratori, per i quali, operando anche in altri centri, dovrebbero essere previste procedure di controllo come la misurazione della temperatura a inizio del servizio. Tutti adempimenti fondamentali e urgenti che chiediamo vengano attivati immediatamente: è essenziale adeguarsi a quanto prevedono Dpcm e ordinanze sulle procedure di prevenzione e sicurezza, specie sulle dotazioni di dispositivi adeguati negliambienti di lavoro e sulle misure organizzative necessarie a garantire isolamento e distanziamento sociale. Dotazioni e procedure previste da norme e protocolli, di cui devono essere forniti tutti i centri Cas, ordinari o per il piano freddo, sia quelli in capo alla Prefettura che a Roma Capitale". "I centri accoglienza, su cui anche prima dell'emergenza le condizioni di vita e lavoro sono delicate, non possono diventare – come già accaduto per le residenze anziani – focolai incontrollati di propagazione del virus. Mantenere o peggio aumentare il numero di ospiti, oltre che contrario a quanto prevedono le attuali norme, va nella direzione contraria alla prevenzione. Altrimenti, oltre al pericolo per la salute di ospiti e lavoratori, si rischia l'innesco di una vera e propria "bomba" sociale, che può rendere ancora più difficile la convivenza nel quartiere, al centro delle tensioni con i cittadini del quartiere già l'anno scorso", conclude la nota. (Com)