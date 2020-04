Coronavirus: Patuanelli, Fondo Pmi e Golden power in prossimo Cdm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre il titolare del Mise precisa che "non ci sarà alcun costo di istruttoria della pratica" e che "sono ammesse anche le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. L’effetto leva di questo strumento è stimato in 1 a 14 e consentirebbe alle imprese del nostro Paese di avere la liquidità oggi, in questo momento di difficoltà, e di potersi rilanciare domani". L’intero pacchetto "verrà presentato al prossimo Consiglio dei ministri, assieme alla nuova normativa sul Golden Power che coinvolgerà anche le Pmi e le filiere produttive del nostro Paese", aggiunge Patuanelli per poi concludere: "La strada da percorrere per uscire da questa emergenza è ancora lunga ma il governo non smetterà mai di sostenere le nostre imprese e, con esse, i lavoratori". (Rin)