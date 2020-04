Iran: Rohani, lavori a basso rischio contagio coronavirus riprenderanno dall’11 aprile

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha annunciato che i lavori con il minori rischi di contagio di coronavirus potranno riprendere l’attività dal prossimo 11 aprile, mentre i lavori più a rischio saranno sospesi fino al 19 aprile. Parlando oggi durante un incontro del comitato nazionale per il contrasto alla pandemia, il presidente ha dichiarato: “Sia le attività economiche che i protocolli sanitari possono essere svolti insieme. Tutte le nostre attività amministrative, produttive ed economiche devono continuare, a condizione che tutti i protocolli sanitari siano seguiti da tutti”, ha sottolineato Rohani. Il capo dello Stato iraniano ha osservato che “il piano di distanziamento intelligente" è stato discusso a lungo durante l'incontro. "Tutti i lavori a basso rischio in tutte le province del paese possono riprendere l'attività dall'11 aprile", ha affermato il presidente. "Ma i lavori ad alto rischio, comprese quelli legati allo post, rimarranno chiusi fino al 19 aprile. Ulteriori decisioni su queste professioni verranno prese in seguito", ha aggiunto il presidente iraniano. Rohani ha annunciato che gli uffici governativi in tutto il paese che sono stati attivi finora continueranno il loro lavoro con i due terzi del personale presente sul posto di lavoro dall'11 aprile. "A chiunque abbia contratto il coronavirus è vietato recarsi al lavoro o in luoghi pubblici. La mancata comunicazione al posto di lavoro sarà considerata un crimine", ha avvertito il presidente. Il presidente ha rassicurato la popolazione rivelando che l'85 per cento dei casi si è ripreso con l'auto-quarantena e senza alcun trattamento. Finora l’Iran ha registrato ufficialmente 58 mila contagi e 3.603 morti.(Res)