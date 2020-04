Business news: Brasile, disoccupazione sale all'11,6 per cento a febbraio 2020

- L'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha reso noto che il tasso di disoccupazione registrato in Brasile nel trimestre conclusosi a febbraio 2020 (dicembre, gennaio e febbraio) è stato dell'11,6 per cento. Si tratta di un aumento dello 0,4 per cento rispetto al dato dell'11,2 per cento relativo al trimestre precedente (novembre, dicembre, gennaio). La disoccupazione registra un calo dello 0,8 punti in meno rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (12,4 per cento). Complessivamente in Brasile si contano 12,3 milioni di disoccupati, 479 mila in più rispetto al precedente trimestre. L'aumento della disoccupazione nell'ultimo trimestre è stato trainato dalla flessione di alcuni settori come l'edilizia (-4,4 per cento ), della pubblica amministrazione (-2,3 per cento) e servizi domestici (-2,4 per cento), con il Brasile che registra 12,3 milioni di disoccupati, 479 mila in più rispetto al precedente trimestre mobile. (Res)