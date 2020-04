Coronavirus: Di Maio, arrivate in Sicilia 40 tonnellate di mascherine e guanti

- Sono arrivate in Sicilia 40 tonnellate di mascherine e guanti “una sostanziosa fornitura che servirà a dare supporto innanzitutto agli ospedali della regione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una messaggio sul suo profilo Facebook. “In totale i dispositivi sanitari distribuiti dal Dipartimento di protezione civile in tutto il centro sud ad oggi sono circa 20 milioni”, ha riferito Di Maio. “La fornitura di mascherine non si ferma e questa sera, tra Fiumicino e Malpensa, arriveranno altre 5 milioni di mascherine”, ha aggiunto. “In queste settimane presidenti di Regione e sindaci stanno affrontano in prima linea questa emergenza. Come ministero degli Affari esteri stiamo fornendo tutta l’assistenza necessaria per andare incontro alle loro esigenze e a quelle di tutti i cittadini”, ha sottolineato DI Maio. “Voglio dire grazie, di vero cuore, a tutti i nostri amministratori locali. Senza alcuna distinzione di colore politico, perché c’è solo il bene che tutti noi, insieme, da nord a sud, proviamo per gli italiani. Solo rimanendo uniti possiamo uscire da questa crisi. Non molliamo”, ha concluso il responsabile della Farnesina.(Res)