Coronavirus: sindaco Velletri, "Pasqua e Pasquetta tutto chiuso, voglio tutti a casa"

- Farò un'ordinanza affinché domenica e lunedì prossimo "tutte le attività commerciali siano chiuse". Lo ha detto in un video messaggio il sindaco di Velletri Orlando Pocci. "Domenica e lunedì prossimo non voglio vedere nessuno in giro, nessuno avrà una scusa per uscire di casa". Il sindaco ha duramente criticato l'atteggiamento della cittadinanza. "Troppa gente ieri era in giro. Troppa. La spesa va fatta ma si esce una sola volta" e una sola persona per famiglia. La preoccupazione di Pocci è per il prossimo fine settimana quando, in vista della Pasqua e della Pasquetta, si possa abbassare la guardia e pensare che data la festività, ci sia maggiore permissività. "Assolutamente no", dice Pocci ricordando che oggi un altro concittadino ha perso la vita a causa del Coronavirus facendo salire a 4 le vittime complessive. (Rer)