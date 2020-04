Coronavirus: domenica di sole caldo, ma i milanesi sono rimasti in casa

- È una Milano praticamente deserta quella della domenica delle Palme. Sembra che, a parte qualche eccezione, i milanesi, malgrado i 18 gradi registrati in città, abbiano deciso di rispettare le regole. In giro rider delle consegne in bicicletta, e persone con i cani al guinzaglio. Il giro per verificare quanto Milano si attenga al rispetto delle regole, sia quelle di rimanere in casa, sia di indossare le mascherine, parte alle 14.15 dalla zona della stazione centrale. Su strade e marciapiedi non c'è praticamente nessuno, si passa da via San Cristoforo e corso Buenos Aires. L'arteria cittadina dello shopping è vuota, i negozi chiusi come i bar e le gelaterie non attirano i milanesi. Anche la circonvallazione interna è vuota: rarissime le auto e le persone a piedi (perlopiù con i cani o una borsa della spesa). Tra le eccezioni un papà in bicicletta con il bimbo con la sua biciclettina vicino alla rotonda della Besana e un padre con cane e figlia di 5 anni con monopattino al seguito in via Filippetti. Sia nel primo sia nel secondo caso tutti dotati di mascherina. La darsena e il naviglio grande alle 14.30 sono deserti. Una fotografia ben diversa rispetto a quella di un mese fa, quando, malgrado il richiamo a "restare in casa" fosse già partito, il naviglio grande era affollato. Era quello che l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera il 20 marzo aveva definito "week end di follia" affermando che "i malati di oggi sono frutto di quegli atteggiamenti irresponsabili". Vuoti alle 14.55 anche i giardini Vergani di via Mario Pagano. (segue) (Rem)