Coronavirus: domenica di sole caldo, ma i milanesi sono rimasti in casa (2)

- Per strada poche persone, qualche coppietta mano nella mano, molti senza mascherine. Arrivati a City life poco dopo le 15, la situazione è la stessa: la piazza vuota eccetto le poche persone in coda al supermercato e le guardie di sicurezza che controllano che nessuno acceda ai giardini delimitati con un nastro rosso. Oggi è entrato in vigore l'obbligo di indossare protezioni per bocca e naso emanato dalla Regione, ma molti non indossano nulla e qualcuno lamenta di non avere trovato mascherine e afferma di non sapere che potevano essere sostituite da foulard o sciarpa. Uno annuncia, in termini coloriti, che quando verrà il caldo non indosserà la mascherina, non si respira. In piazzale Lotto una coppia di anziani seduta su una panchina viene avvicinata dagli agenti della polizia locale. I parchi cittadini recintati sono tutti chiusi, ma il parco di Trenno, vicino allo stadio di San Siro, non è dotato di recinzione. Malgrado ciò, alle 15.20 appare completamente vuoto. L'elicottero della polizia che, fino a poco prima sorvolava la zona, come già avvenuto ieri, ha evidentemente convinto tanti a rimanere in casa. Al rientro verso il centro, anche i giardini di piazzale Segesta sono vuoti e da viale Monte Rosa a via Dante, si incrociano solo sei auto. Quasi spettrale via Dante alle 15.45, deserta come Corso Garibaldi solo 6 minuti dopo. La darsena, alle 16, è ancora vuota e una pattuglia della polizia locale controlla l'accesso del naviglio grande. Alle 16.15 ai giardini in via Cadore un paio di runner, un anziano su una panchina a leggere il giornale e un paio di ragazze con i cani sono i soli trasgressori. (Rem)