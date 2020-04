Algeria: giornalista Merrakchi condannato otto mesi di carcere

- Un tribunale della capitale algerina Algeri ha condannato il giornalista Sofiane Merrakchi a otto mesi di carcere, per occultamento di attrezzature non autorizzate e per aver diffuso le immagini delle manifestazioni di venerdì 20 settembre all’emittente qatariota “Al Jazeera” e ad altri media stranieri. Lo riferisce la stampa algerina. Merrakchi è corrispondente per la rete media “Almayadeen” con sede a Beirut, legata al movimento sciita Hezbollah e collabora anche con l’emittente satellitare del Qatar “Al Jazeera” ed è in stato detenzione preventiva dal 26 settembre 2019. Secondo il Comitato nazionale per la liberazione dei detenuti (Cnld) Merakchi dovrebbe essere liberato il 26 maggio. Secondo la Cnld, Merrakchi è stato il primo giornalista algerino arrestato dopo che il movimento Al Hirak ha dato il via alle manifestazioni nel febbraio 2019 contro il quinto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika.(Ala)