Coronavirus: Fp Cgil Roma Lazio, due casi positivi nei centri accoglienza, tutela ospiti

- La Fp Cgil "torna a segnalare la grave situazione dei centri accoglienza, dopo che al Cas Casilina, il caso sospetto segnalato qualche giorno fa è risultato positivo al test Covid19". "Già il 2 aprile avevamo scritto a Prefettura, Roma Capitale e Asl sui casi a noi segnalati di un positivo al centro ordinario 'Usignolo' e un sospetto per un ospite del Cas Casilina, poi risultato positivo al tampone, chiedendo un intervento urgente a livello organizzativo per evitare che il centro diventasse un focolaio non controllato, e in generale, fossero prese misure complessive per la prevenzione della propagazione del virus in tutti i centri del circuito cittadino, per la tutela della salute degli ospiti e dei lavoratori", scrive la Fp Cgil di Roma e Lazio. "Ieri il caso sospetto è stato confermato, e il sindacato torna a chiedere alle istituzioni, questa volta interessando anche la Regione Lazio, una risposta immediata per le strutture di accoglienza". "Nel Cas non ci sono attualmente le condizioni per il rispetto delle disposizioni di sicurezza date dal Governo e dalle ordinanze locali, sia per il numero di ospiti presenti che per gli spazi in cui sono collocati. In sei in una stanza, bagni e mensa in comune: non è possibile rispettare il distanziamento sociale né l'isolamento", prosegue la Fp Cgil. (segue) (Com)