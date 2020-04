Venezuela: Maduro invia messaggio di “solidarietà” al popolo statunitense e attacca Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato di aver inviato un una lettera al “popolo degli Stati Uniti con un messaggio di solidarietà e una richiesta di pace”. In un messaggio sul suo profilo Twitter ufficiale, Maduro ha dichiarato: “Nessuna aggressione suprematista può spezzare i nostri legami fraterni”. Nella lettera, Maduro ha ricordato che “da settimane ormai il mondo si ferma, cercando di controllare una pandemia che, senza dubbio, è la più grande sfida che abbiamo affrontato insieme come società e comunità internazionale”. Per il presidente venezuelano, “la priorità è affrontarla, così come la priorità della popolazione degli Stati Uniti”. Il presidente venezuelano, il cui paese è posto sotto sanzioni da parte degli Stati Uniti e di altri paesi della comunità internazionale, ha sottolineato che "la solidarietà di Cuba, Cina e Russia e il sostegno dell'Organizzazione mondiale della sanità" hanno permesso al Venezuela di ottenere le necessarie forniture mediche nonostante "le sanzioni illegali di Donald Trump".(Res)