Coronavirus: Patuanelli, Fondo Pmi e Golden power in prossimo Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo economico "potenzierà" l’attuale Fondo di garanzia per le Pmi con un "netto snellimento burocratico, la dotazione di circa 7 miliardi da qui alla fine dell’anno e la capacità di generare circa 100 miliardi di euro di liquidità per le aziende fino a 499 dipendenti". Lo annuncia sul suo profilo Facebook il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che spiega che Fondo agirà su tre filoni principali: garanzia al 100 per cento per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito; garanzia al 100 per cento per i prestiti fino a 800.000 euro, con la valutazione del merito di credito; garanzia al 90 per cento per i prestiti fino a 5 milioni di euro, potendo arrivare al 100 per cento con la controgaranzia dei Confidi, con la valutazione del solo modulo economico-finanziario. Quindi - chiarisce - si tiene conto soltanto della situazione finanziaria pre-crisi, senza considerare il modulo andamentale". (segue) (Rin)