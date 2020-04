Business news: Coronavirus, Onu, la pandemia avrà un effetto senza precedenti sull'economia sul Brasile

- Secondo uno studio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), la pandemia di coronavirus avrà "impatto economico senza precedenti" sui paesi in via di sviluppo che potrebbe costare fino a 2.500 miliardi di dollari. Uno dei paesi più colpiti sarà il Brasile, a causa del combinato disposto della caduta del prezzo delle materie prime, della fuga di capitali, della caduta del commercio estero e dei problemi finanziari interni. I dati fanno parte di un rapporto pubblicato dalla Conferenza delle Nazioni unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad), in cui si sottolinea che la "velocità con cui le ondate di shock economico della pandemia colpiranno i paesi in via di sviluppo sarà drammatica, peggiori rispetto alla crisi finanziaria globale del 2008". (Res)