Business news: Colombia, coronavirus, attivo programma di rimborso Iva per famiglie più vulnerabili

- Prende il via in Colombia il programma di rimborso dell’Iva per circa un milione di famiglie vulnerabili. La misura fa parte del pacchetto adottato nel tentativo di arginare le ripercussioni economiche e sociali della pandemia del nuovo coronavirus. Come annunciato dal governo ogni famiglia riceverà 75 mila pesos (circa 17 euro) ogni due mesi. La misura faceva già parte del programma di cresciuta economica del governo, ma la sua entrata in vigore è stata anticipata a causa dell’emergenza coronavirus. Entra in vigore oggi anche un altro programma sociale destinato alle famiglie che lavorano nel settore informale. Circa tre milioni di famiglie riceveranno un contributo di solidarietà di 160 mila pesos (circa 36 euro). (Res)