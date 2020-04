Coronavirus: Gallera, in Lombardia 50455 positivi e 8905 decessi

- I dati della diffusione del coronavirus in Lombardia sono positivi, fatta eccezione per il dato di Milano. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso del quotidiano punto stampa da Palazzo Lombardia. I positivi sono cresciuti di 1337 unità rispetto a ieri raggiungendo quota 50455 mentre i ricoverati sono saliti a 12009 (+7) mentre sono arrivati a 14798 (+1000) coloro che sono positivi, ma non devono andare in ospedale. Anche il dato dei ricoveri nelle terapie intensive prosegue in discesa: mentre ieri è sceso di 55 persone, oggi è sceso di altri 9 arrivando a 1317. Crescono i dimessi (28224) e purtroppo crescono i decessi arrivati a 8905 + 249 . una crescita che è diminuita rispetto a ieri "indubbiamente un elemento che terremo monitorato", ha concluso Gallera.(Rem)