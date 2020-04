Coronavirus: Pizzul (Pd), ordinanza lombarda chiude anche alimentari in mercati coperti, che ragione c'è?

- "Nell'ordinanza si dispone la sospensione dei mercati coperti anche per il settore merceologico alimentare. Ci chiediamo quale sia la ragione di questa scelta, visto che fino a ieri i mercati coperti erano possibili con le cautele previste per gli altri punti vendita di generi alimentari e che, per quanto ci risulta, le amministrazioni comunali e i commercianti avevano garantito il rispetto di tutte e misure di sicurezza necessarie". Lo dichiara il capogruppo del Pd Fabio Pizzul in merito all'ordinanza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, emessa ieri. "Ci auguriamo - prosegue l'esponente dem - che quella di Regione Lombardia sia stata solo una svista e che l'attività dei mercati coperti possa continuare, anche perché la loro chiusura totale, oltre che provocare un danno a chi aveva già fatto le scorte per poter continuare la sua attività, renderebbe ancora più affollati gli altri punti vendita complicando ulteriormente la vita ai cittadini".(com)