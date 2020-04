Ecuador: coronavirus, vittime poste in grandi celle frigorifere per saturazione obitori

- Il governo dell'Ecuador ha iniziato a conservare i corpi delle vittime del coronavirus in gigantesche celle frigorifere mentre centinaia di morti nella città di Guayaquil, il centro dello scoppio dell'epidemia nel paese, hanno già riempito obitorio e ospedali. L'Ecuador ha confermato 318 morti per il virus, uno dei numeri più alti in America latina. Ma il presidente Lenin Moreno ha dichiarato questa settimana che la cifra reale era più alta poiché le autorità stavano registrando più di cento corpi al giorno. Secondo il sindaco di Guayaquil, Cynthia Viteri, il governo ha predisposto tre container, il più grande di circa 12 metri, negli ospedali pubblici per preservare i corpi. Finora 150 vittime sono state sepolte in un cimitero privato nella città portuale. (Mec)