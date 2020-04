Coronavirus: Iss, curva ha iniziato discesa

- "E' evidente che la curva ha raggiunto il suo plateau e adesso ha iniziato la discesa. Così come per il dato dei morti". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. (Rin)