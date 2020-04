Coronavirus: Mazzali (FdI), con mascherine gratuite altro passo in gestione emergenza, opposizione la smetta di remare contro

- "Senza aspettare le lungaggini assurde e dannose del governo, da domani 300mila mascherine saranno in tutte le farmacie della Lombardia (la distribuzione sarà attraverso volontari di protezione civile negli alimentari, supermarket, edicole, tabaccherie, in posta e banca) e la distribuzione sarà gratuita". Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, commentando l'iniziativa messa in campo da Regione Lombardia. "E così, mentre a Roma perdono tempo e mentre l'opposizione lombarda spara ormai a casaccio contro la nostra amministrazione, Fontana e la Giunta - continua Mazzali - vanno avanti con la gestione dell'emergenza con rapidità e competenza. Pd e M5s farebbero meglio a seguirci e accostarsi a noi in questa dura battaglia contro un nemico comune".(com)