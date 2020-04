Libia: Governo accordo nazionale esprime dolore per decesso ex premier Jibril per coronavirus

- Il governo di accordo nazionale della Libia (Gna) ha espresso il suo dolore in un comunicato stampa per il decesso dell’ex premier libico, Mahmoud Jibril, morto oggi al Cairo a causa del coronavirus. In una nota, il Gna ha sottolineato: “Con grande dispiacere, abbiamo ricevuto la notizia della morte di Mahmoud Jibril, straordinaria figura scientifica e patriota, in uno degli ospedali egiziani al Cairo. Offriamo sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi congiunti”. L’ex premier era ricoverato dallo scorso 27 marzo al Cairo ed era stato intubato a causa delle sue precarie condizioni di salute. Jibril fu premier nel primo governo di transizione creato dagli oppositori di Muammar Gheddafi all'inizio della rivolta del 2011. Il Consiglio di transizione ha cessato le operazioni nell'agosto 2012, trasferendo l'autorità al parlamento, in cui il partito Jibril ha poi ottenuto la maggioranza dei seggi. Durante la sua carriera politica, Jibril ha servito nel regime di Gheddafi come capo del Consiglio nazionale di pianificazione della Libia e del Consiglio nazionale per lo sviluppo economico della Libia (Nedb). Dopo le rivolte legate alla "primavera araba" del 2011, ha fondato il partito National Forces Alliance Party, che vinse le elezioni parlamentari del 2012.(Lit)