Coronavirus: Gallera, diffidate da chi propone test anticorpali rapidi a pagamento, non hanno validità diagnostica

- "L'Iss ha iniziato a dire delle cose importanti, ovvero che i test sierologici hanno una validità, quelli seri e strutturali, che è epidemiologica e non diagnostica, vuol dire che ci serviranno per avere una mappa di chi ha avuto il Coronavirus, ma oggi non ci sono test che ci danno una validità diagnostica". Lo ha ribadito l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, durante il consueto appuntamento streaming per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "Lo dico perché inizio a vedere iniziative, anche a livello locale di amministratori che offrono la possibilità ai cittadini di fare il test, anche a pagamento, ma non serve a voi per sapere se avete o non avete il coronavirus, può al limite dirvi se avete avuto il virus - ha proseguito Gallera - io adesso inviterei a diffidare da chi vi propone sul territorio test rapidi, noi ci siamo affidati alla scienza, abbiamo i più grandi esperti d'Italia che stanno facendo i test su 100 test rapidi che sono in giro sul mercato, e a breve, probabilmente domani, ci verrà dato l'elenco e l'indicazione di quelli più affidabili che in qualche modo possono essere usati come screening epidemiologico, per capire in un territorio quante persone hanno avuto il virus"."L'Iss dice anche che il risultato deve essere comunque confermato dal tampone: oggi per sapere se il virus è presente o meno l'unico dato è veramente il tampone. Io aspetterei che fosse la scienza a dirmi che quel test mi da quel tipo di risposta, poi ognuno faccia come crede", ha concluso Gallera.(Rem)