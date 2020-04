Regno Unito: anticipazioni del discorso della regina, focus su valore dell'autodisciplina

- Sottolineare il valore dell'autodisciplina e la necessità di assumere un atteggiamento risoluto durante la pandemia di coronavirus: saranno questi alcuni dei punti focali del discorso ai cittadini del Commonwealth della regina Elisabetta II che verrà trasmesso questa sera alle 21, ora italiana. È la quarta volta in cui Elisabetta decide di rivolgersi direttamente ai cittadini britannici e degli altri paesi del Commonwealth in 68 anni di regno. La sovrana britannica rimarcherà il dolore e le difficoltà finanziarie che i cittadini stanno affrontando durante questo "periodo di lockdown". Elisabetta II, inoltre, ringrazierà tutti i lavoratori del sistema sanitario nazionale e sottolineerà il ruolo importante che le persone possono svolgere in questa fase. "Vi sto parlando in quello che so essere un momento sempre più impegnativo”, dovrebbe affermare la regina secondo quanto anticipato dalla “Bbc”. "Un momento di sconvolgimento nella vita del nostro paese: un disservizio che ha causato dolore ad alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti alla vita quotidiana di tutti noi", queste alcune delle altre parole che dovrebbe pronunciare la regina questa sera. (Res)