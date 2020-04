Coronavirus: nel Lazio altri 123 positivi e 7 morti ma 36 guariti, continua trend in frenata

- Nel Lazio si registra oggi un incremento di 123 casi positivi al Covid-19 e un trend in frenata, per la prima volta al 3 per cento. Inoltre, sempre oggi, risultano decedute 7 persone, tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. Intanto, aumenta ancora il numero dei guariti che sale di 36 unità nelle ultime 24h, arrivando a 475 totali. Mentre sono usciti dalla sorveglianza domiciliare 9.921 persone. Infine, da lunedì partono le prime Rsa Covid con i primi 100 posti a disposizione sul territorio regionale. E' quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale della Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato. Ad oggi, in totale, nel Lazio sono risultate positive al Covid-19 3.880 persone. "Oggi registriamo un dato di 123 casi di positività, continua la frenata del trend che per la prima volta è al 3 per cento. Ora è il momento di non mollare e mantenere alta l'attenzione anche in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta - commenta l'assessore D'Amato -. Da lunedì partono le prime Rsa Covid con i primi 100 posti a disposizione sul territorio. E' giunto nella notte un paziente in terapia intensiva da Bergamo al Covid Center del Campus Bio-Medico - ricorda l'assessore -. Si tratta di un uomo di 61 anni, trasferito con un volo in elicottero organizzato dall'Areu del servizio sanitario lombardo, dall'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo a Ciampino e poi in ambulanza per essere curato in terapia intensiva. Confermiamo la disponibilità di un posto di terapia intensiva ogni giorno a disposizione della rete nazionale. Sono - conclude D'Amato - in continua crescita i guariti che salgono di 36 unità nelle ultime 24h arrivando a 475 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 9.921 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 7". La nuova app della Regione "Laziodrcovid" in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 80 mila utenti che hanno scaricato l'applicazione e 2.200 medici di famiglia e 300 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i Dpi – dispositivi di protezione individuale - oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 65.000 mascherine chirurgiche, 33.000 maschere Ffp2, 3.500 maschere Ffp3, 6.100 camici impermeabili, 29.200 calzari, 69.000 guanti, 22.000 cuffie. (segue) (Rer)