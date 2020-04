Coronavirus: nel Lazio altri 123 positivi e 7 morti ma 36 guariti, continua trend in frenata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: la Asl Roma 1 registra 18 nuovi casi positivi e 1.416 persone uscite dall'isolamento domiciliare. La Asl Roma 2, invece, registra 7 nuovi casi positivi al Covid-19 e 36 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Mentre continuano i controlli nelle case di cura e Rsa del territorio. Intanto, la Asl Roma 2 ha attivato un accordo con l'albergo Urban per i pazienti positivi in isolamento domiciliare. Nella Asl Roma 3 ci sono 11 nuovi casi positivi al Covid-19 e 3 pazienti guariti. Mentre 1.457 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Domani verranno attivati 4 posti di terapia intensiva all'ospedale Grassi. Altri 15 casi positivi sono registrati nella Asl Roma 4, dove 1.469 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. La Asl Roma 5 registra 24 nuovi casi positivi e 4 pazienti guariti. Inoltre, è deceduto un uomo di 90 anni con precedenti patologie. Mentre 1.517 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Al Covid hospital Palestrina sono ricoverati 38 pazienti e sono stati avviati i tamponi alla casa di riposo abusiva di Fonte Nuova. Nella Asl Roma 6 ci sono 3 nuovi casi positivi e 10 pazienti guariti. Mentre 79 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. A Genzano da oggi è operativo il laboratorio per il test Covid e continuano i controlli nelle case di riposo e Rsa del territorio. (segue) (Rer)